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12.01.2021 - 19:37 | | AA

Drone destekli uyuşturucu operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik Esentepe, Buluttepe ve Yıldırımtepe mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Drone destekli uyuşturucu operasyonu Kıskıvrak yakalandılar


Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunduIsparta’da bir apartta yaşayan 42 yaşındaki Gökhan E., başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.
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