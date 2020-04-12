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12.04.2020 - 14:45 | | DHA

Drone ile tek tek tespit edilip ceza yazıldı!

İstanbul Sultanbeyli’de sokağa çıkma yasağının ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Drone ile tek tek tespit edilip ceza yazıldı!

Sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli Fatih Bulvarında denetim noktası oluşturan ekipler caddeden geçen araçları tek tek durdurdu. Ekipler aynı zamanda drone ile cadde ve sokakları havadan denetledi.

Sokağa çıkma yasağını delerek dışarıda dolaşan kişiler ve araçlar havadan tespit edildi. Sokakta olduğu tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

 

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