Düğünler serbest mi? Düğün salonları ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları ve nişan salonlarının açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları merak ediliyor. Koronavirüs salgınının seyrinde düşüş olması halinde konunun yeniden gündeme geleceği belirtilmişti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine toplantısının ardından kısıtlamalar ve yasaklarla ilgili yaptığı açıklamalar arasında düğün salonlarının açılış tarihi de yer aldı mı?

DÜĞÜN SALONLARI, NİŞAN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Koronavirüs salgınının seyrini kontrol altında tutmak ve vaka sayılarında düşüş yaşanması için düğün salonlarının kapalı tutulması kararı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.