Düğün salonları ne zaman açılacak? Duyuru, gelişme var mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Bu soru yeni normalleşme konusu kamuoyunun gündemine gelmişken epey yöneltiliyor. Hem evlenecekler hem de iş yeri sahipleri bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz net bir tarih yok. Gözler bir sonraki Kabine toplantısına çevrilmiş durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası normalleşme çerçevesini çizecek.