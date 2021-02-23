23.02.2021 - 12:20 |
Düğün salonları ne zaman açılacak? Duyuru, gelişme var mı?
Koronavirüsten en çok etkilen kesim yeni evlenecek olan çiftler ve düğün salonu sahipleri oldu. Düğün salonları hala kapalı ve iş yeri sahipleri bir gelişme olup olmadığını sorguluyor. "Düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
Düğün salonları ne zaman açılacak? Bu soru yeni normalleşme konusu kamuoyunun gündemine gelmişken epey yöneltiliyor. Hem evlenecekler hem de iş yeri sahipleri bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz net bir tarih yok. Gözler bir sonraki Kabine toplantısına çevrilmiş durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası normalleşme çerçevesini çizecek.
Antalya'da vahşet! Engelli adama öldüresiye dayakAntalya'da evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara yüzde 40 engelli eşi Emine Kara ile iki çocukları dövüldü. Yoğun bakıma alınan Mümin Kara'nın, sağ gözünün görme işlevini kaybedebileceği belirtildi. Aileyi darbeden A.Y.'nin, iddiaya göre elindeki soda şişesini göstererek “Hepinizi bu şişeye oturturum" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.