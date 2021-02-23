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23.02.2021 - 12:20 |

Düğün salonları ne zaman açılacak? Duyuru, gelişme var mı?

Koronavirüsten en çok etkilen kesim yeni evlenecek olan çiftler ve düğün salonu sahipleri oldu. Düğün salonları hala kapalı ve iş yeri sahipleri bir gelişme olup olmadığını sorguluyor. "Düğün salonları ne zaman açılacak?" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

Düğün salonları ne zaman açılacak? Duyuru, gelişme var mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Bu soru yeni normalleşme konusu kamuoyunun gündemine gelmişken epey yöneltiliyor. Hem evlenecekler hem de iş yeri sahipleri bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının açılış tarihi ile ilgili henüz net bir tarih yok. Gözler bir sonraki Kabine toplantısına çevrilmiş durumda... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası normalleşme çerçevesini çizecek.

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