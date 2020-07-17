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17.07.2020 - 17:49 | | DHA

Düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi

Malatya'da, düğünün ardından 19 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Düğünde temasta bulunanlar, evlerinde izole edildi.

Düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi

Kentte bir düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. 19 kişinin testleri pozitif çıktı. Düğün görüntüleri izlenerek, temasta bulunduğu tespit edilenler ise evlerinde izole edildi. Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli" dedi.

 

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