Düğün yapacağı okul bahçesinde şehide cenaze töreni!

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine dün teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen 2 askerden Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in cenazesi bugün baba evi Bozyaka köyüne getirilip, helallik alındı. Annesi Şengül ve babası Mustafa Demir, oğullarının tabutunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Şehidin bedensel engelli kardeşi Eyüp Can Demir (12) de ağabeyinin cenazesini tekerlekli sandalyeyle karşıladı.

DÜĞÜN TÖRENİ YERİNE CENAZE TÖRENİ YAPILDI

9 aydır sözleşmeli er olarak görev yapan ve nişanlı olan Demir'in, 5 gün sonra izne gelip, Kurban Bayramının 4'üncü gününde düğün yapmaya hazırlanıyordu. Şehit Demir için düzenlenen dini ve askeri tören ise düğünün yapılacağı Bozyaka İlkokulu bahçesinde gerçekleşti.

Törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, protokol üyeleri, askeri erkân, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ACILI ANNE 'DÜĞÜN BİLE YAPAMADIM'

Şehit oğlunun fotoğrafını öpüp, ağlayan ve tabuta sarılan acılı anne Şengül Demir, ''Düğün bile yapamadım. Damat bile yapamadım. Beni de bu tabutun içine koyun'' dedi.

Şehit Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.