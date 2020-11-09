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09.11.2020 - 08:49 | | DHA

Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza

Gaziantep'te katıldıkları düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 88 bin 490 lira cezası kesildi.

Düğünde havaya ateş açan 2 davetliye 88 bin lira ceza

Karacaoğlan Mahallesi'nde dün yapılan sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis, hemen adrese gitti.

Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüler incelemeye alındı. Görüntülerden havaya ateş açan 2 kişi tespit edildi. İsimleri açıklanmayan ikili, gözaltına alındı. Üzerlerinden tabanca çıkan şüphelilere, 'meskun mahalde silah ateşledikleri' için 44 bin 245'er lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
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