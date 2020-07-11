MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Düğüne hazırlanan gelinin 60 bin liralık nişan takılarını çaldılar
ABONE OL
11.07.2020 - 15:29 | | İHA

Düğüne hazırlanan gelinin 60 bin liralık nişan takılarını çaldılar

Tekirdağ Malkara’da bir eve giren hırsızlar, düğüne hazırlanan gelinin yaklaşık 60 bin lira değerindeki altın ve bileziklerini çaldı.

Düğüne hazırlanan gelinin 60 bin liralık nişan takılarını çaldılar

Gazibey Mahallesi’nde Faruk Işık’ın ikamet ettiği eve girdiği iddia edilen hırsızlar, misafir odasındaki çekyatın altında bulunan altın ve bilezikleri çalarak, kayıplara karıştı. Olayı fark eden Işık, polise gidip şikayetçi oldu. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 ay sonra düğünü olacaktı

Çalınan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının, kızının nişan takıları olduğunu ifade eden Faruk Işık, "Hırsızlar kapı veya pencerenin açık olduğunu fırsat bilip eve girmişler. Evin hiçbir yerini incelemeden çekyatı kaldırıp, kızımın nişanda takılan altın ve bileziklerini sanki eliyle koymuş gibi almış gitmiş. Kızımın 2 ay sonra düğünü olacaktı. Yazık günah. Damadımız da alın teriyle para biriktirmek için bunaltıcı sıcaklarda 2 aydır balya çekiyor" dedi.

Işık, hırsızın çaldığı ziynet eşyalarını geri getirip teslim etmesi halinde şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Konyaaltı Sahili'nde, haftasonu yoğunluğuAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, haftasonu nedeniyle ciddi yoğunluk yaşanıyor. Denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı sosyal mesafe ve maske kuralına uymuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Açıköğretim yaz okulu duyurusu

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Açıköğretim yaz okulu duyurusu

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Faciada bir kent bu hale geldi!

Faciada bir kent bu hale geldi!

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bakan Selçuk'tan son açıklamalar...

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bakan Selçuk'tan son açıklamalar...

Sıradaki Haber