12.04.2020 - 13:54 | | İHA
Düğünleri virüs nedeni ile iptal olan çiftten ilginç yöntem!
Kocaeli’de corona virüs nedeni ile düğünleri iptal edilen çifte arkadaşları video konferansla sanal düğün yaptı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kıyılan nikahla dünya evine giren Kerime ve Serkan Çetin çiftinin 11 Nisan tarihinde gerçekleştirecekleri düğünü corona virüs nedeniyle iptal edildi. Davetiyelerin dağıtılmasına kadar tüm hazırlıkları tamamlayan çiftin düğünü iptal olunca arkadaşları çifte jest yaparak sanal düğün yaptı. İptal olan düğün tarihinde çifti video konferansla arayan arkadaşları, tek tek çiftin hüznünü paylaşarak dileklerini paylaştı.
Onlarca kişinin katıldığı sanal konferans saatlerce sürdü. Kendilerine yapılan jestten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Çetin çifti, arkadaşlarının yaptığı hoş sürprizin kendilerine moral verdiğini, video konferans düğünü hayatları boyunca unutmayacaklarını söylediler.
Selin hemşireden 10 Nisan gecesine tepki!Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş, 2 günlük sokağa çıkma yasağının duyurulduğu gece alışveriş için market ve fırınlara koşulmasını eleştirdi. Gümüş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "1 aydır savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar. Bizi korona değil cehalet öldürecek" dedi.