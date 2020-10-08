MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dükkana giren hırsızlar, televizyon izledi
ABONE OL
08.10.2020 - 16:38 | | DHA

Dükkana giren hırsızlar, televizyon izledi

Bartın’da, ayakkabı dükkanından hırsızlık yapan 2 şüpheli, hırsızlık anında televizyon izledi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Dükkana giren hırsızlar, televizyon izledi

Olay, dün gece Kemerköprü Mahallesi’nde 03.30 sıralarında meydana geldi. Serdar Şallı’ya ait ayakkabı dükkanına giren N.G. ve U.K., dükkanda bulunan 10 çift ayakkabıyı, yanlarında getirdikleri poşete koydu. Kasada bulunan bin lirayı da çalan hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah dükkana gelen Şallı, iş yerine hırsızların girdiğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine dükkana gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmayla kimlikleri belirlenen ve 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise 2 şüphelinin ayakkabıları poşete koyduğu sırada, birinin eline kumandayı alarak televizyon izlemesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Birçok ilden ekip geldi

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! Birçok ilden ekip geldi

Sıradaki Haber