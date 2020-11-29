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29.11.2020 - 09:42 | | DHA

Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu!

Bursa’da, tütün mamulleri satan Cevat Ç. (32), iş yerine gelerek, kendisinden haraç isteyen Muammer Kurnaz’ı (27) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Dükkanından kaçan Cevat Ç., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu!

 Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Şahebettinpaşa Mahallesi Kanara Sokak'ta meydana geldi. Tütün mamulleri satan Cevat Ç., iddiaya göre, iş yerine gelerek, haraç isteyen Muammer Kurnaz ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Cevat Ç., iş yerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla Muammer Kurnaz’ı dizinden vurdu. Kurnaz, kanlar içinde yere yığılırken, Cevat Ç. ise iş yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Muammer Kurnaz’ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise Cevat Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmayla saklandığı yer tespit edilen Cevat Ç., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Cevat Ç.’nin, polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, “Muammer Kurnaz isimli kişi, akşamüstü iş yerime geldi ve benden haraç istedi. Bana ‘Eğer haraç vermezsen dükkanını kapat’ dedi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Ben de tartışma sırasında sinirlendim ve çekmecemdeki ruhsatsız tabancamla öldürme kastım olmadan ayaklarına doğru bir el ateş ettim” dediği öğrenildi.

Cevat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.
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