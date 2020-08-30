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30.08.2020 - 10:38 | | İHA

Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı!

Her sağanak yağışın ardından doğal afetler ile karşı karşıya kalan Rizeli esnaf, dükkanı sele kurban gitmesin diye iple caminin kolonuna bağladı.

Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı!

Olay Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde meydana geldi. Beldeye bağlı Demirciler mahallesinde bakkallık yapan Oktay Özdemir, geçtiğimiz hafta Doğu Karadenizi etkisi altına alan sağanak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla iple hemen dükkanının karşısındaki caminin kolonuna bağladı. O anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video bir anda binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlanınca Büyükköy Belediyesi harekete geçerek bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin neticesinde sürekli toprak kayması olan yerde duvar yapılması kararına varıldı.

Her yağmurda dükkanlarının altının koptuğunu ve bir felaket yaşanmadan olaya dikkat çekmek istedikleri için sosyal medyada böyle bir paylaşım yaptıklarını dile getiren Oktay Özdemir “Korku dolu anlar yaşadık. Her seferinde bu böyle oluyor. Her yağmurda dükkanın alt tarafı kopuyor, ekipler gelip yolu açıyorlar. Taşlar var burada. Onlar aşağıya doğru yuvarlanıyor. Üzerimze düşmesin diye aşağıdan hızla geçiyoruz. Uyarıda bulunduk ama bizi dikkate almadılar pek. Sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti. Daha sonra belediye ekiplerimiz geldi, incelemeleri yapıldı. Şimdi işlemler de başlatıldı. ‘En yakın zamanda yapacağız’ dediler. Şimdi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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