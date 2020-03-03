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03.03.2020 - 15:55 | | DHA

Dün 5. kattan atlayarak kurtulan kadın konuştu!

İstanbul Kağıthane'de beş katlı binanın alev alev yanan çatı katından vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtulan İran uyruklu kadın yaşadıklarını anlattı.

Dün 5. kattan atlayarak kurtulan kadın konuştu!

Çağlayan Mahallesi, Şan Sokak üzerinde çıkan yangında çatı katında mahsur kalan yaşlı kadın zeminde vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtulmuştu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İranlı Ruzbekir Bozorg (58) taburcu oldu. Hastaneden çıkan kadın polis merkezindeki ifadesinin ardından evinin bulunduğu sokağa geldi. Yangından kalan sağlam eşyalarını toplayan kadın yaşadıkları paniği basın mensuplarına anlattı.

ALLAH'TAN YARDIM İSTEYİP, KENDİMİ BOŞLUĞA BIRAKTIM

Ruzbekir Bozorg, "Bizimle birlikte Suriyeli bir çift kalıyordu evde. Kavga ettiler. Bir süre sonra çıktılar. Sonra bir baktım duman çıkıyor. Korkudan kendimi balkona attım. Alevler büyüyünce gözümü kapatıp Allah'tan yardım isteyip aşağı atladım. Hastaneye götürdüler. Çok şükür iyiyim ama dışarıda kaldık. Evsiz durumdayız, mağdur olduk. Ne yapacağız bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

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