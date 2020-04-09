MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı
ABONE OL
09.04.2020 - 12:59 | | DHA

Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı

Antalya'da dün 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıkarak kalkıştığı intihar girişiminden istediği içkinin getirilmesi üzerine vazgeçen Onur Ö., bugün de Karaalioğlu Parkı'ndaki kayalıklara çıktı. "Dikkat çekiyorum" diyen Onur Ö.'yü, arkadan yaklaşan bir polis memuru tutup, kayalıklardan indirdi.

Dün falezlerde bugün de kayalıklarda intihara kalkıştı
"Dikkat çekiyorum" dedi intihara kalkıştı
"Dikkat çekiyorum" dedi intihara kalkıştı
"Dikkat çekiyorum" dedi intihara kalkıştı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Onur Ö.(29) dün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Düden Park'ına gelip, 40 metre yükseklikteki falezlere çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Onur Ö., bölgeye gelen polise, adının Süleyman K. olduğunu bildirdi. Kısa sürede Onur Ö. olduğu öğrenilen kişi, istediği alkollü içeceğin getirilmesiyle intihardan vazgeçip, falezlerden indi.

Onur Ö. bugün de Karaalioğlu Parkı'nda bulunan Hıdırlık Kulesi'nin yanındaki kayalıklara çıktı. İhbar üzerine olay yerine yine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onur Ö., sağlık görevlisiyle konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine bir sağlık görevlisi Onur Ö.'yü ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasından sonuç alınamadı. Dikkat çektiği için intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen Onur Ö., “Dün şelalenin başında beni kandırdılar. Gece de ambulans geldi, baktı ölmemişim, geri gitti. Ne ölebildim, ne yaşayabildim. Son noktadayım. Can çekişiyorum. Bana belediye başkanını getirin" dedi.

Onur Ö., arkadan yaklaşan polis memuru tarafından kayalıklardan çekilerek, indirildi. Kendisini kurtaran polis memuruna direnen Onur Ö., "Sadece oturuyordum" dedi.

Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Onur Ö., polis merkezine götürüldü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İntihar için çıktı, talebiyle şoke etti
Çocuğunu sokağa çıkaran babadan şok sözler! Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyorKahramanmaraş’ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. Çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A., "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da evsizler alt geçitte yatarken fotoğraflandı!

İstanbul'da evsizler alt geçitte yatarken fotoğraflandı!

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

32 umreci corona virüsü yenip alkışlarla uğurlandı!

32 umreci corona virüsü yenip alkışlarla uğurlandı!

Sıradaki Haber