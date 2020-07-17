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17.07.2020 - 18:35 | | DHA

Dünden beri her yerde aranıyordu... Yakınları sinir krizi geçirdi!

Hatay'da, kendisinden bir gündür haber alınamayan mahalle bekçisi Erkan E. (29), zeytin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Dünden beri her yerde aranıyordu... Yakınları sinir krizi geçirdi!

2018 yılında girdiği sınavı kazanarak mahalle bekçisi olarak görev yapmaya başlayan mahalle bekçisi Erkan E., dün saat 15.00 sıralarında evden çıktı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Erkan E.'yi merak eden yakınları, polis ekiplerine başvuruda bulundu. Bunun üzerine bekçinin bulunması için çalışma başlatıldı. Bugün öğleden sonra Merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde vatandaşlar, zeytin bahçesi içerisinde bir erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dünden beri her yerde aranıyordu... Yakınları sinir krizi geçirdi

TEK KURŞUNLA HAYATINI KAYBETMİŞ

Ekiplerin yaptığı çalışmada cansız bedenin kayıp mahalle bekçisi Erkan E.'ye ait olduğu belirlendi. Bekçinin ölümünü haber alan yakınları, cansız bedenin bulunun bölgeye geldi. Uzun süre gözyaşı döken yakınlarını, polis ekipleri teselli etti. Erkan E.'nin kafasına aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiğinin saptanması üzerine polis, olayın intihar olma ihtimali üzerinde duruyor. Erkan E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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