Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri 2020 yeni seçenekler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Dünya Engelliler Günü resmi internet sitesi yoğun ilgi görmeye başladı. Bu anlamlı ve özel günün farkına varmayı ve herkese fark ettirmeyi amaçlayan vatandaşlar, Dünya Engelliler Günü ne zaman, Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Engelliler Günü 3 Aralık'ta yaşanıyor. Bu özel günde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlanmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması ve farklılıklara saygı gösterilmesi, mekânsal erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin bu bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için her gün birlikte çalışalım.

Hoşgörü, sevgi ve saygıyla daha güçlü bir ülkede hep birlikte yaşamı kucaklayalım.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ

Tohum toprağa, engelli topluma emanettir.



Engel değil destek olun.



Engelliye avuç açtırmayalım.



Engelli olmak kusur değildir.



En büyük engel, engellenmektir.



Ne oldum değil, ne olacağım demeli.



Engelsiz Yaşam Hepimizin Elinde.







Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır.



Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir.



Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz.



Herhangi bir Aralıkta değil her zaman yanınızdayız



Engelli olmak üretime engel değildir, yeter ki fırsat verilsin.





En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle engelleri ortadan kaldıralım



Annelerin en büyük korkusu çocuklarının ölmesiymiş. Engelli annelerinin ki çocuklarından önce ölmek.



Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi



Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir.