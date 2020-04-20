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20.04.2020 - 19:33 |

Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dünya, dilimizde sıkça kullanılmakta olan kelimelerdendir. Anlam özellikleri bakımından, sıkça tercih edilen dünya ne demek, dünya kelimesinin eş anlamlısı ve TDK 'ya göre dünya nedir öğrenebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dünya kelimesinin anlamını detayları ile derledik.

Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapçadan dilimize geçmiş olan dünya kelimesinin anlamı, 'yeryüzü' dür. Kaynaklara göre, bir diğer anlamı ise, 'etraftaki insanlar, elalem' olarak belirtilmiştir.

Dünya Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre, dünya kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Herkesçe bilinen ilk anlamı, üzerinde yaşadığımız gök cismi 'dir. Ayrıca dış çevre, farklı bir ülke veya insanların tümü, kişiye ait hayal alemi, elalem ve camia anlamlarına da gelmektedir. Dünya kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Dilimizde, dünya kelimesinin birçok eş anlamlısı da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; yerküre, yeryüzü, evren, kainat.

Dünya Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Türkçede, dünya kelimesinin yukarıda belirtmiş olduğumuz eş anlamlıları dışında, farklı anlamdaş kelimeleri de bulunmaktadır. Bunların bazıları şu şekilde açıklanmıştır; alem, küre, devran. Dünya'nın eş anlamlılarına örnek olarak; ' Sanat dünyasında, her zaman iniş çıkışlar olabilir'. ' Uzayda, dünya dışında başka gezegenler de bulunmaktadır.'

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