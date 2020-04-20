Dünya Eş Anlamlısı Nedir? Dünya Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Arapçadan dilimize geçmiş olan dünya kelimesinin anlamı, 'yeryüzü' dür. Kaynaklara göre, bir diğer anlamı ise, 'etraftaki insanlar, elalem' olarak belirtilmiştir.



Dünya Eş Anlamlısı Nedir?



TDK'ya göre, dünya kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Herkesçe bilinen ilk anlamı, üzerinde yaşadığımız gök cismi 'dir. Ayrıca dış çevre, farklı bir ülke veya insanların tümü, kişiye ait hayal alemi, elalem ve camia anlamlarına da gelmektedir. Dünya kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Dilimizde, dünya kelimesinin birçok eş anlamlısı da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; yerküre, yeryüzü, evren, kainat.



Dünya Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



Türkçede, dünya kelimesinin yukarıda belirtmiş olduğumuz eş anlamlıları dışında, farklı anlamdaş kelimeleri de bulunmaktadır. Bunların bazıları şu şekilde açıklanmıştır; alem, küre, devran. Dünya'nın eş anlamlılarına örnek olarak; ' Sanat dünyasında, her zaman iniş çıkışlar olabilir'. ' Uzayda, dünya dışında başka gezegenler de bulunmaktadır.'