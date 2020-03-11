Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye’ye övgü: Hazırlıkları çok iyi

Milliyet’e konuşan Ergüder, sosyal medyada dolaşan ve doğru olmayan videolar yerine Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirmelerini dinlemek gerektiğini kaydetti:

20 AŞI DENEĞİ: Çin’in virüsün yapısını dünya ile paylaşmasının ardından bilim insanları çalışmaya başladılar. Şu anda dünya genelinde 20’ye yakın aşı ile ilgili klinik deneyler yapılıyor.

YAZIN BULAŞMA AZALACAK: Bu virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Öksürüp, hapşırıldığında parçacıklar damlacıklarla hareket ediyor. Bunlarında ilerleme mesafesi 1 metre. Kış aylarında havalar soğuk ve kuru olduğunda damlacıklar havada daha uzağa gidebiliyor. Yaz aylarında hava ısınıp, nemlenince, damlacıklar havadaki nemle birleşip ağırlaşıyor ve yere düşüyor. O nedenle yazın damlacıkların insandan insana bulaşma mesafeleri kısalacak. Ancak bunun da bir garantisi yok. Yani ‘Yaz gelecek de bu hastalık bitecek, virüsler yok olacak’ diye bir şey yok. Virüsler yazın da olacak ancak bulaşma azalacak.”

TÜRKİYE HIZLI DAVRANDI: Türkiye ilk vakalar ortaya çıkınca 22 Ocak’ta bilimsel komitesini kurdu, önlemleri almaya başladı. Rehberler, kitler geliştirildi. Türkiye uluslararası seyahatin engellenmesi noktasında hızlı davrandı. Çin’den gelişleri, İran’dan sınır kapısından geçişi durdurdu. Türkiye şu anda hakikaten virüsün yurt dışından gelişine karşı önlemlerini alıyor. Şu anda havalar sıcak olduğu için virüs Afrika ülkelerine yayılmadı. Türkiye’de bir sıkıntı olacağını beklemiyoruz ama tabii panik olmadan hazırlıklı olmak lazım. Virüs mutlaka gelecektir bir yerden, bunun önüne geçmek çok zor. Ama şimdiye kadar çıkmadı. Türkiye’nin virüsün yayılmasına yönelik hazırlıkları çok iyi gerçekten.



SAKLANACAK ŞEY DEĞİL: DSÖ’nün Sağlık Tüzüğü bağlayıcı. Türkiye de imzalayıp kabul etmiş. Türkiye’de tüzüğün odak noktası Sağlık Bakanlığı’nda. Bu odak nokta, Türkiye’deki laboratuvardan onaylanmış bir vaka gelince bunu bildiriyor. Bu kayıtlara geçiyor. Bize vaka bildirimleri ülkelerden, odak kişilerinden gelir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde çalışan uluslararası odak kişisi var. Bu kişi Türkiye’de vaka çıkınca DSÖ’ye bildiriyor. Bilgiler DSÖ’nün bölgelerinde toplanıyor, bölgelerden de Cenevre’ye DSÖ merkezine gönderiliyor. Vaka çıkarsa Türkiye de bildirecektir.





Prof. Dr. Toker Ergüder, “N95 maskeleri herkesin takmasını önermiyoruz. Diğer cerrahi maskeler de sizi korumuyor. Korunmak için N95’i takmanız lazım. Normal vatandaşların N95’leri takmasına gerek yok. Cerrahi maskeler de sen hastaysan başka birine bulaştırmanı önlüyor” dedi.