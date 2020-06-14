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14.06.2020 - 14:45 | | DHA

Dünyaca ünlü sahilde, sosyal mesafeli deniz keyfi!

Antalya’da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler, sahillere koştu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyarak, deniz keyfi yaptı. Sahildeki yoğunluk ise dikkat çekti.

Dünyaca ünlü sahilde, sosyal mesafeli deniz keyfi!

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, normalleşme adımları atılırken, kalabalıklaşmaya başladı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, nem oranı ise yüzde 70 seviyelerini gördü. Antalya'da yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilciler, hafta sonu ile hava sıcaklığını fırsat bilerek, Akdeniz'in mavi sularına girdi. Bazıları güneşlenirken, bazıları ise çocuklarıyla beraber yüzdü. Aileleriyle Konyaaltı Sahili'ne gelen çocukların eğlendiği görüldü. Corona virüs sürecinde uzmanların sürekli dikkat çektiği sosyal mesafe kuralının sahilde uygulandığı gözlenirken, maske takılmadığı görüldü. Sahilde bazı kişilerin de evcil hayvanlarıyla denize girdikleri görüldü.

ARAÇ YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Konyaaltı Sahili'ndeki yoğunluk, dronla havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil bandındaki otoparklarda araç yoğunluğunun olduğu, boş yer kalmadığı dikkat çekti. Konyaaltı Sahili'ne ailesiyle gelen Kübra Kavrak, "3 ay sonra deniz havası almak iyi geldi. Sosyal mesafe kuralına da uyuyoruz burada. Deniz suyu çok soğuk geldi. O yüzden güneşleniyorum" diye konuştu.

Çocukları ve torunları ile sahile geldiğini anlatan İlknur Erdal, "Pandemi sürecinden sonra çocuklar ve torunlarla hafta sonu keyfi yapalım, dedik. Şemsiye altında dinleniyorum" dedi.

MESİRE ALANINDA KALABALIK

Öte yandan Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan Sarısu mesire ve piknik alanının da 3 ay sonra neredeyse ilk kez bu kadar kalabalık olduğu gözlendi. Mesire alanında bulunan banklarda sosyal mesafe kuralına uyulurken, maske takmaması dikkat çekti. Piknik yapanlar, mangal yakarak, hafta sonunu geçirdi.

 

 

Caddebostan'da feci kaza kameraya yansıdıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü. Otomobil ise kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve otomobilin yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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