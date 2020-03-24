Dünyada corona virüs ölü ve vaka sayısı kaça yükseldi? (24 Mart) İtalya, Çin, İspanya, Fransa koronavirüs ölüm oranı!
Covid-19 ya da diğer adıyla Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dünya genelinde şimdiye dek dünya genelinde 400 binden fazla vaka tespit edilen Corona virüs nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği oldukça merak ediliyor.. Hastalığa yakalanan 103 binden fazla kişinin sağlığına kavuştuğu Corona Virüs ölüm sayısı ve oranını derledik. İşte son olarak ülkemizde de 1529 vatandaşımıza bulaştığı açıklanan Corona virüste son durum ve hakkında bilinmesi gerekenler...
İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM ÖLÜ SAYISI (24 MART CANLI)
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 277’e çıktı.
İtalya'da ise ölü sayısı 6820'ye ulaştı.
İran'da 1934, İspanya'da 2800, Fransa'da 860, İngiltere'de 422, Almanya'da 133, Güney Kore'de ise 111 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplamda 18,250 kişi virüsten hayatını kaybettti.
TÜRKİYE'DE SON DURUM: Vaka sayısı: 1529, ölüm sayısı: 37...
CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade