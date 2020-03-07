Dünyada ilk kez bir Türk, Kovid-19’dan öldü

Dünyada ilk kez bir Türk, koronavirüs (Kovid-19) bulaşması sonucu hayatını kaybetti.Bu Türk vatandaşının, 64 yaşındaki Halil Bıçkı olduğu ve Fransa’nın Soissons şehrinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ölen Halil Bıçkı’nın Fransa’nın Soissons şehrinde yaşadığı, aslen Mersin Mut’lu olduğu öğrenildi.

Emekli Halil Bıçkı’nın Mersin’in Mut ilçesinde hastane ve okul yapımlarında yardımcı olduğu bildirildi. Salgında ölen bu ilk Türk hastanın diyabeti ve yüksek kolesterolü olduğu belirtildi.Fransa’nın cenazenin ülke dışına çıkmasına izin vermediği kaydedildi.

Ölen Halil Bıçkı’nın eşiyle üç oğlunun da karantina altında olduğu öğrenildi. Fransız yetkililer, Halil Bıçkı’nın, eşi ve çocuklarının bilgisi dahilinde salı günü defnedileceğini açıkladı.

Halil Bıçkı’nın hayatını kaybetmesiyle Fransa’da Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 7’ye çıktı.