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30.10.2020 - 14:00 |

Dünyada sadece 3 ülkede var! TSK'nın göz bebeği için güçler birleştirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 4 adet Barış Kartalı HİK uçağının lojistik destek hizmeti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile yerli sanayii ile sağlanacak.

Dünyada sadece 3 ülkede var! TSK'nın göz bebeği için güçler birleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Taksim Camisi ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.
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