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10.06.2020 - 09:20 | | DHA

Dünyanın en küçük satranç takımını yaptı, tescil için Guinness'e başvuracak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç takımını yaptı. 9 milimetre olan mikro eserini 5 ayda tamamlayan Korkmaz, normal boyutlardaki satranç takımı ile aynı özelliklere sahip mikro eserin tescili için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuracak.

Dünyanın en küçük satranç takımını yaptı, tescil için Guinness'e başvuracak

Türkiye'nin tek, dünyanın ise 3 mikro heykeltıraşından Necati Korkmaz, dünyanın en küçük satranç tahtası takımını yaptı. Korkmaz, 9 milimetrelik eserini yapmaya geçen ocak ayında başladı. Normal boyutlardaki satranç tahtası ile aynı özelliklere sahip mikro eser, Korkmaz tarafından yaklaşık 5 ayda tamamlandı. Şişe mantarı üzerine oturtulan satranç tahtasında şah, vezir, kale, fil, at ve piyondan oluşan 32 taşın bire bir aynısı yer alıyor. Detayları sadece mikroskop altında görülebilen satranç takımı, aynı zamanda özel çubuklarla tutularak oynanabiliyor. Korkmaz, ilerleyen günlerde eserin dünyadaki en küçük satranç takımı olduğunun tescili için 'Guinness Dünya Rekor Kitabına' başvuracak.

Dünyanın en küçük satranç takımını yaptı, tescil için Guinnesse başvuracak

'AMACIMIZ REKORU KUŞADASI'NA GETİRMEK'

Dünyada bugün kadar yapılmış ve Guinness'e kayıtlı en küçük satranç tahtasının 15 milimetre boyutunda olduğunu belirten Necati Korkmaz, "Benim yaptığım eser neredeyse bunun yarısı kadar. Amacımız ABD'nin elinde tuttuğu rekoru Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirmek" dedi.

Dünyanın en küçük satranç takımını yaptı, tescil için Guinnesse başvuracak

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