Son dakika... Dünyanın gözü Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklamak için Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan Dolmabahçe'deki ofisine geçti. Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada vatandaşların tekbir getirmesi dikkat çekti.

Cuma namazı çıkışı vatandaşın ricasını geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzatılan maket kuşu imzaladı.

"MÜJDE VERECEĞİZ"

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, 'Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum' demişti.