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21.08.2020 - 14:37 | | DHA

Son dakika... Dünyanın gözü Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacak

Son dakika gelen habere göre; Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'ye geçti.

Son dakika... Dünyanın gözü Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Eyüpsultan Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Eyüpsultan Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı için Eyüpsultan Camii'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklamak için Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan Dolmabahçe'deki ofisine geçti. Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada vatandaşların tekbir getirmesi dikkat çekti.

Son dakika... Dünyanın gözü Türkiyede Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacak

Son dakika... Dünyanın gözü Türkiyede Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacak

Cuma namazı çıkışı vatandaşın ricasını geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzatılan maket kuşu imzaladı.

"MÜJDE VERECEĞİZ"

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, 'Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum' demişti.

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