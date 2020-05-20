Dünyaya örnek dayanışma

Kadıköy Belediyesi, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte “Komşuluk Gibisi Yok” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında belediyenin aşçıları, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yemek pişirmeye başladı. Kısa bir süre sonra ünlü şef ve aşçılar da “Sen Güvende Kal” sloganıyla Kadıköy’de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için belediyenin mutfağına girdi.

Malzeme desteği

Normal şartlarda özel menüler hazırlayan, kendilerine özgü damak tatları yaratan şefler, bu kez dayanışma için girdikleri mutfakta mercimek çorbası, tavuk sote, bulgur pilavı gibi geleneksel lezzetleri üretmek için ter döküyor. Sayıları 95’e ulaşan, her hafta dönüşümlü olarak çalışan şef ve aşçı grupları, Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe Khalkedon restoranının mutfağında, her gün iki öğün olarak yaklaşık 2 bin kişiye yemek pişiriyor. Şef ve aşçılara çok sayıda gönüllü de eşlik ediyor. Birçok ünlü gıda firması ise pişirilen yemekler için malzeme desteği sağlıyor. Yemek menülerini beslenme uzmanı Dilara Koçak hazırlıyor.

UNESCO’dan övgü

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) “Komşuluk Gibisi Yok” kampanyasını dünyaya örnek gösterdi. UNESCO’nun web sitesinde, Kadıköy Belediyesi’nin projesine yer verilerek, “Türkiye’de Kovid-19 sürecinin başlamasından bu yana Kadıköy Belediyesi’nin kimseyi arkada bırakmayacak önlemler almayı hedeflediği” vurgulandı.

Gönüllü şefler

Kadıköy’deki 65 yaş üstü vatandaşlar için yemek yapan şef ve aşçılar arasında Umut Karakuş, Sinan Büdeyri, Ahmet Can Aras, Ali Ronay, Mihta Yıldırımtaş, Yaren Çarpar, Buse Doğrular Dövenci, Ali Dövenci, Aliye Gümüş, Fehmi Samancı, Fırat Yakut, Mehmet Selim Dinler gibi isimler de yer alıyor.

‘Kimseyi geride bırakmayız’

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, UNESCO’nun Kadıköy Belediyesi’nin faaliyetlerini övmesine ilişkin, “Kadıköy’de 65 yaş üstü komşularımıza yönelik bu çalışmamız UNESCO’nun da dikkatini çekti, takdir gördü. Türkiye’de korona ile mücadelede doğru işlerin karşılık bulacağını biliyoruz. Önemli olan dayanışma ile hareket etmek, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek. Her zaman dediğimiz gibi kimseyi geride bırakmayacağız” dedi.