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21.03.2020 - 13:37 | | İHA

Son dakika... Dünyayı sarsan corona virüs açıklaması! '10 gün içinde piyasada olacak'

Gelen son dakika haberine göre, İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, corona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ile 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Son dakika... Dünyayı sarsan corona virüs açıklaması! '10 gün içinde piyasada olacak'

Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın ilk ham maddesinin dün ülkeye getirildiğini söyleyen İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, ilacın tamamen yerli üretim olduğunu kaydederek, ”Corona virüsü taşıyan hastalara iyi gelen bu ilacı 7 ile 10 gün içerisinde piyasaya süreceğiz” dedi.

Söz konusu ilacın klinik testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve bazı hastalar üzerinde test edildiğini vurgulayan Şanesaz, "İlacın piyasaya sürülmesi için gerekli izinler alındı” ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde corona virüs vakası 20 bin 610 olarak açıklanırken ölü sayısının bin 556 olduğu belirtildi.

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