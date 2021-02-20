MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Dur' ihtarına uymadı, ehliyetsiz çıktı
ABONE OL
20.02.2021 - 01:51 | | DHA

'Dur' ihtarına uymadı, ehliyetsiz çıktı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsü Yakup E.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi. Sürücü ve otomobildeki 3 arkadaşı gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymadı, ehliyetsiz çıktı

Gece saatlerinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, merkez Seyhan ilçesinde Güneş Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde şüphe üzerine 01 ABD 550 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Obalar Caddesi boyunca kaçışını sürdüren otomobilin sürücüsü, birkaç kilometre süren kovalamacanın ardından Gülbahçesi Mahallesi 13110 Sokak'ta evinin önünde yakalandı. İsminin Yakup E. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 arkadaşını araçtan indiren polis ekibi, yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen sürücü ve 3 arkadaşı, gözaltına alınarak Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak' 'trafik' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den para cezası uygulandı. Sürücünün 3 arkadaşına ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesildi.

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kocaeli'de zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Son dakika... İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet