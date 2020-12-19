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19.12.2020 - 03:48 | | DHA

'Dur' ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı

Kırıkkale'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin yaptığı 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polis memuruna çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle polis memurunun ayağı kırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

'Dur' ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı

Olay, gece saatlerinde Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hamdi Başıbozuk yönetimindeki 06 BZA 605 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Başıbozuk, otomobille polis memuru Turgut A.'ya çarpıp, kaçmaya başladı.

Kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri, otomobili Kırıkkale Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Kayıplara karışan sürücü Hamdi Başıbozuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Turgut A.'nın ise ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Dur ihtarına uymadı Polise çarpıp kaçtı

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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