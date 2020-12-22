Dur ihtarına uymadı, sebebi kısa sürede anlaşıldı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında 48 DG 756 plakalı araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şehir içinde uzun süre devam eden kovalamacanın ardından polis ekipleri aracı Tayyare Kavşağında durdurmayı başardı.



Araç içinde polis ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda kenevir tohumu ele geçirilince, 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.