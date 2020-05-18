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18.05.2020 - 22:48 | | DHA

'Dur' ihtarına uymadılar! Ortalığı birbirine kattı

Karaman'da, Narko tim ekibinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle, 2 araca çarpıktan sonra yakalandı. Araç içindeki 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Narko tim ekipleri takibe aldıkları 06 FE 3020 plakalı otomobili, durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada 2 araca çarptı.

Dur ihtarına uymadılar Ortalığı birbirine kattı

Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Valilik kavşağında önü kesilerek durduruldu. Otomobildeki 2'si kadın 4 kişi yapılan üst aramasının ardından gözaltına alındı. Kadınların hamile oldukları belirlendi. Otomobilde detaylı inceleme yapılmak için  çekiciyle Yunus Emre Polis Merkezi otoparkına götürüldü. 

Ortalığı birbirine kattıKaraman'da, Narko tim ekibinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle, 2 araca çarpıktan sonra yakalandı. Araç içindeki 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
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