15.05.2020 - 03:52 | | AA
'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı
Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda 81 ABC 595 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Özgür D, Beyciler mevkisinde uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymadı.
Takibe başlayan ekipler, hızla kaçan motosiklet sürücüsünün 3 kilometre uzaklıkta kaza yaptığını fark etti.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.
Özgür D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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