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15.05.2020 - 03:52 | | AA

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı

 

Alınan bilgiye göre, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda 81 ABC 595 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Özgür D, Beyciler mevkisinde uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymadı.

Takibe başlayan ekipler, hızla kaçan motosiklet sürücüsünün 3 kilometre uzaklıkta kaza yaptığını fark etti.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırıldı.

Özgür D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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