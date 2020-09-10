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10.09.2020 - 04:28 | | AA

'Dur' ikazına rağmen kaçtı! Polis mısır tarlasında şüpheliyi aradı

Adana'da polis, "dur" ikazına rağmen kaçan şüpheliyi mısır tarlasında aradı.

'Dur' ikazına rağmen kaçtı! Polis mısır tarlasında şüpheliyi aradı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişiyi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen elindeki pompalı tüfeği atarak ara sokaklara kaçan şüpheli, izini kaybettirdi.

Zanlının eşkal bilgilerinin ve kaçtığı güzergahın telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Dur ikazına rağmen kaçtı Polis mısır tarlasında şüpheliyi aradı

Mahallede çalışmalarını sürdüren ekipler, evlerin çevresindeki boş arazileri ve metruk binaları tek tek kontrol etti.

Bu sırada ekipleri fark eden şüpheli, Sezai Karakoç Bulvarı'nı koşarak geçip merkez Sarıçam ilçesi İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı çevresindeki mısır tarlasına kaçtı.

Mısır tarlasına giren polis ekipleri, el fenerleriyle bir süre şüpheliyi aradı ancak bulamadı.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.

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