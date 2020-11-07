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07.11.2020 - 10:35 | | İHA

Duran Kalkan’ın telsizcisi ve fotoğrafçısı Adana'da yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK’nın kurucularından olan terörist Duran Kalkan’ın telsizcisi ve fotoğrafçısı olduğu öne sürülen zanlı Adana'da yakalandı.

Duran Kalkan’ın telsizcisi ve fotoğrafçısı Adana'da yakalandı

İddiaya göre, İbrahim K. (30) isimli şahıs 2016 yılında yasa dışı yollardan Kuzey Irak’a geçerek bölücü terör örgütü PKK’nın 5 kurucusundan olan ve halen örgütün medya sorumlusu olan Duran Kalkan’ın telsizcisi ve fotoğrafçısı oldu.

Zanlı, bir yıl boyunca örgütün kampında kalarak üst düzey teröristlerin fotoğraflarını çekti. Ayrıca, örgüt üyelerinin eğitim esnasındaki fotoğraflarını da çekerek teröristlerin medyasına servis etti. Zanlı, bir süre sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye geldi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şahsın Adana'ya geldiği yönündeki istihbaratı değerlendirerek yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda kent merkezinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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