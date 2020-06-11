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11.06.2020 - 14:56 | | İHA

Duran otomobile başka bir otomobil çarptı! Sürücü ile kızı gözyaşlarına boğuldu

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobile aynı istikamette seyreden başka bir otomobil çarptı. Kazada sürücü yaralanırken o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Kaza sonrası yol kenarında bekleyen otomobil sürücüsü ile kızı gözyaşlarına hakim olmadı.

Duran otomobile başka bir otomobil çarptı! Sürücü ile kızı gözyaşlarına boğuldu

Alınan bilgiye göre, kaza Kozluca yolunda meydana geldi. Yeni Mahalle'den Kozluca istikametine seyir halinde olan Hakan D. idaresindeki 16 ACN 905 plakalı otomobil trafik ışıklarını geçtikten sonra yol kenarında durdu. Duran araca bir dakika sonra aynı istikametten gelen Bekir D yönetimindeki 16 BKR 64 plakalı otomobil arkadan çarparak tarlaya daldı. Kazada duran aracın sürücüsü ile kızı yara almazken, Bekir D. ise yaralandı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu şoka giren diğer sürücü Hakan D. ile kızı ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

 

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