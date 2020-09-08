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08.09.2020 - 10:36 | | DHA

Durdurulan 2 araçta kaçak ürün ve sahte içki ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaçakçılık polislerinin arama yaptığı 2 araçta, gümrük kaçağı elektronik ürünler ve sahte içki ele geçirildi.

Durdurulan 2 araçta kaçak ürün ve sahte içki ele geçirildi

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 3 Eylül Perşembe günü Örnek Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 363 adet gümrük kaçağı hoparlör, 476 adet gümrük kaçağı kulaklık, 541 adet sticker, 841 adet marka etiketi, 6 adet kamera ve 5 adet taşınabilir şarj cihazı ele geçirildi. Şüpheli F.Y. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

Yine aynı gün D-400 karayolu Sanayi kavşağı üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada ise 67 adet 50 litrelik fıçı içerisinde toplam 3 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan U.G. hakkında, '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

Şehir zorbasından polis memuruna akılalmaz sözlerGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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