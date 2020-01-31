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31.01.2020 - 00:35 | | İHA

Durdurulan araçtan tarih çıktı!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde iki heykel ele geçirildi.

Durdurulan araçtan tarih çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Hisarcık ilçesinde tarihi eser niteliğindeki objelerin pazarlanmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda sürücülüğünü E.P. isimli şahsın yaptığı araç içerisinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 1 adet insan figürlü heykel ve 1 adet büst şeklinde insan figürlü heykel ele geçirildi. E.P. isimli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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