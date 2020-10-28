28.10.2020 - 15:19 | | İHA
Durdurulan otobüste ele geçirildi!
Bodrum’da yol kontrolünde durdurulan otobüsteki bir yolcunun üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
Bugün Torba Uygulama Noktası’nda uyuşturucu arama köpeğinin desteğiyle yapılan yol uygulamasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Köpeğin bir şahsın çantasına tepki vermesi sonucu, S.Z.B. isimli şahsın üzeri ve çantası kontrol edildiğinde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 100 gr skunk maddesi, 5 adet sentetik hap ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Z.B. isimli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.