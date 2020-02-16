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16.02.2020 - 10:28 | | İHA

Durdurulan otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi!

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Durdurulan otomobilde 33 kilo esrar ele geçirildi!

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pozantı ilçesinde bir otomobilde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis, otoyolda önlem alıp otomobili beklemeye başladı. Polis bir süre sonra otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 33 kilo esrar bulunurken, Aykut Ö. (31) gözaltına alındı.

Emniyete getirilerek sorgulanan zanlı, araçtaki uyuşturucudan haberi olmadığını ileri sürdü. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

 

Yer: Bağcılar! 1'i çocuk 4 kişi... Şoke eden anlar!Bağcılar'da biri çocuk, 4 kişinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı. Görüntülerde emniyet kemeri ve baret takmayan ve hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan yerden metrelerce yüksekte çalışan işçilerin cep telefonu ile fotoğraf çektikleri de görüldü.
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