06.03.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Duruşmada baba-kız arasında güvenlik görevlisi
Sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine 21 yaşındaki kızını dövdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan baba Muzaffer A. mahkemedeki savunmasında kızının kendisine tokat attığını, bu nedenle kendisinin de ona vurduğunu söyledi.
ELİF ALTIN İstanbul
Tuğba A. da babasının kendisini dövdüğünü ve şikâyetinin devam ettiğini belirtti. Taraflar hakkında karşılıklı “kasten yaralama” suçundan açılan davanın İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmasında, gerginlik ihtimaline karşı baba ile kızının arasına güvenlik görevlisi oturtuldu. Muzaffer A. pişman olduğunu, kızından şikâyetçi olmadığını söylerken; Tuğba A. şikâyetinin devam ettiğini söyledi. Duruşma ertelenirken, baba - kız güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı salondan çıkarıldı.