Duruşmada baba-kız arasında güvenlik görevlisi

Tuğba A. da babasının kendisini dövdüğünü ve şikâyetinin devam ettiğini belirtti. Taraflar hakkında karşılıklı “kasten yaralama” suçundan açılan davanın İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmasında, gerginlik ihtimaline karşı baba ile kızının arasına güvenlik görevlisi oturtuldu. Muzaffer A. pişman olduğunu, kızından şikâyetçi olmadığını söylerken; Tuğba A. şikâyetinin devam ettiğini söyledi. Duruşma ertelenirken, baba - kız güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı salondan çıkarıldı.



