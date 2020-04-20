Düşman Eş Anlamlısı Nedir? Düşman Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Eş anlamlısı konusunda en çok merak edilen kelimelerden biri düşman olarak öne çıkıyor. Pek çok kişi TDK’ya göre bu kelimenin eş anlamlısını öğrenmeye çalışmaktadır. Peki, düşman eş anlamlısı nedir? Düşman kelimesinin eş anlamı olan sözcükler hakkında detaylar.
Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında düşman kelimesinin Türkçedeki eş anlamlısı ‘hasım’ olarak karşımıza çıkıyor. Yani düşman kelimesinin alternatifi olarak aynı anlama gelen hasım sözcüğünü, amaca uygun cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
Düşman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Düşman kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu üzerindeki verilere dayanarak ‘hasım’
kelimesinin kullanılabileceğini söylemek mümkün. Tek başına ya da cümle içerisinde farklı zamanları
değerlendirilebilir. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan bu iki kelimede Türkçe içerisinde belli bir
ifadeyi tanımlamaktadır.
Düşman Nedir?
Düşman kelimesi anlam olarak ‘Birine karşı kötü duygular besleyen ve onun kötülüğünü isteyen kişiler’
şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda herhangi bir kimseyi hiç sevmeyen ve ona zarar vermek
isteyen kişi olarak da ele alınabilir. Düşman kelimesinin alternatifi olarak hasım sözcüğünü eş anlamlı
şekilde değerlendirebilirsiniz.