Düşman Eş Anlamlısı Nedir? Düşman Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında düşman kelimesinin Türkçedeki eş anlamlısı ‘hasım’ olarak karşımıza çıkıyor. Yani düşman kelimesinin alternatifi olarak aynı anlama gelen hasım sözcüğünü, amaca uygun cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Düşman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Düşman kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu üzerindeki verilere dayanarak ‘hasım’

kelimesinin kullanılabileceğini söylemek mümkün. Tek başına ya da cümle içerisinde farklı zamanları

değerlendirilebilir. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan bu iki kelimede Türkçe içerisinde belli bir

ifadeyi tanımlamaktadır.

Düşman Nedir?

Düşman kelimesi anlam olarak ‘Birine karşı kötü duygular besleyen ve onun kötülüğünü isteyen kişiler’

şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda herhangi bir kimseyi hiç sevmeyen ve ona zarar vermek

isteyen kişi olarak da ele alınabilir. Düşman kelimesinin alternatifi olarak hasım sözcüğünü eş anlamlı

şekilde değerlendirebilirsiniz.