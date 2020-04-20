Duygu Eş Anlamlısı Nedir? Duygu Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Bireylerin hislerini belli etme ve anlatma durumlarına duygu denir. Tamamen insani bir etki olması ile beraber farklı olgular doğrultusunda hayvanlar için de kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin eş anlamlısı olarak, ‘his’ kullanılabilmektedir.

Duygu Eş Anlamlısı Nedir?

Kız çocukları için bir isim olarak da kullanılan duygu, manevi açıdan insanlar için önemli bir olgudur. Bu kelimenin eş anlamlısı olarak his sözcüğünü kullanabilirsiniz. Biz aynı zamanda hissetmek şeklinde de türemiş olarak değişik anlam üzerinden değerlendiriliyor. Ancak yalnızca his olarak kullanılması ile beraber duygu kelimesinin eş anlamlısı şeklinde öne çıkıyor.

Duygu Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Duygu günlük yaşam içerisinde pek çok farklı durum karşısında yaşanabilmektedir.

‘’Bu aralar duygularım çok karmaşık.’’

‘’O bana dün hislerini belli etti.’’

Bu şekilde değişik cümlelerde his ile beraber duygu sözcüklerini aynı anlam üzerinden kullanmanız mümkün.