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19.02.2020 - 16:05 | | DHA

Duyup koÅŸtular, bu manzarayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar

Osmaniyeâ€™nin Kadirli ilÃ§esinde, ahÄ±rda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 26 koyun telef oldu, 13 koyun yaralandÄ±. 6 Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geÃ§imini hayvancÄ±lÄ±kla saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Fatma Kedi, Ã¶len koyunlarÄ±n baÅŸÄ±nda uzunÂ sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.Â

Duyup koÅŸtular, bu manzarayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar

YangÄ±n, Osmaniyeâ€™nin Kadirli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡iÄŸdemli KÃ¶yÃ¼'ndeki HacÄ± Kedi'ye (47) ait ahÄ±rda yaÅŸandÄ±. HenÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kanÂ yangÄ±nÄ± fark eden HacÄ± Kedi, alevlere kendi imkanlarÄ± ile mÃ¼dahale etmek istedi. Ancak alevler hÄ±zla bÃ¼yÃ¼dÃ¼. AhÄ±rdakiÂ 39 koyundan Ã§oÄŸunluÄŸu gebe 26 koyun yanarak telef oldu,

13 koyun ise yaralandÄ±.Â YangÄ±nda, sÃ¼t saÄŸÄ±m makinesi ile su motoru da yandÄ±.Â 

HayvanlarÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yleyen HacÄ± Kedi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bir iÅŸim nedeniyle evden ayrÄ±lÄ±p, arabayla yola Ã§Ä±ktÄ±m. Evden 1 kilometre uzaktayken, yangÄ±n haberi geldi. Geri dÃ¶nÃ¼p, alevlere mÃ¼dahale ettim. 13 koyunu kurtardÄ±m ama Ã§oÄŸu hamile olan koyunlarÄ±m ile bir kaÃ§Â yavru kuzu yanarak telef oldu. KeÅŸke arabam yansaydÄ±, bu kadar Ã¼zÃ¼lmezdim. KoyunlarÄ± canÄ±m kadar Ã§ok severdim."Â 

EÅŸinin hayvanlarÄ± borÃ§la aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yetkililerden yardÄ±m eli uzatÄ±lmasÄ±nÄ± isteyenÂ Fatma Kedi de, 6 Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geÃ§imini hayvancÄ±lÄ±kla saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Duyup koÅŸtular, bu manzarayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar

    Türk ordusundan yeni füze rampalarÄ±!Ä°dlib yakÄ±nlarÄ±nda yeni mevziler hazÄ±rlayan Türk ordusu, cephe hattÄ±na ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fÄ±rtÄ±na obüsleri yerleÅŸtirdi. Ä°dlib'in batÄ±sÄ±ndaki bir köyde kurulan yeni ikinci gözlem noktasÄ± için ilerleyen Türk ordusu konvoyunun görüntüleri de geldi.Halep'in batÄ±sÄ±ndaki Anadan'Ä± ele geçiren rejim güçleri, bir ilçe sakinine yaptÄ±klarÄ± iÅŸkencenin görüntülerini sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.
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