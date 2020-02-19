Duyup koÅŸtular, bu manzarayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar

YangÄ±n, Osmaniyeâ€™nin Kadirli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡iÄŸdemli KÃ¶yÃ¼'ndeki HacÄ± Kedi'ye (47) ait ahÄ±rda yaÅŸandÄ±. HenÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kanÂ yangÄ±nÄ± fark eden HacÄ± Kedi, alevlere kendi imkanlarÄ± ile mÃ¼dahale etmek istedi. Ancak alevler hÄ±zla bÃ¼yÃ¼dÃ¼. AhÄ±rdakiÂ 39 koyundan Ã§oÄŸunluÄŸu gebe 26 koyun yanarak telef oldu,



13 koyun ise yaralandÄ±.Â YangÄ±nda, sÃ¼t saÄŸÄ±m makinesi ile su motoru da yandÄ±.Â



HayvanlarÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini sÃ¶yleyen HacÄ± Kedi, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Bir iÅŸim nedeniyle evden ayrÄ±lÄ±p, arabayla yola Ã§Ä±ktÄ±m. Evden 1 kilometre uzaktayken, yangÄ±n haberi geldi. Geri dÃ¶nÃ¼p, alevlere mÃ¼dahale ettim. 13 koyunu kurtardÄ±m ama Ã§oÄŸu hamile olan koyunlarÄ±m ile bir kaÃ§Â yavru kuzu yanarak telef oldu. KeÅŸke arabam yansaydÄ±, bu kadar Ã¼zÃ¼lmezdim. KoyunlarÄ± canÄ±m kadar Ã§ok severdim."Â



EÅŸinin hayvanlarÄ± borÃ§la aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, yetkililerden yardÄ±m eli uzatÄ±lmasÄ±nÄ± isteyenÂ Fatma Kedi de, 6 Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geÃ§imini hayvancÄ±lÄ±kla saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.