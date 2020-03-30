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30.03.2020 - 12:16 | | İHA

Düzce Valiliği duyurdu! Tüm köylerde ev karantinası başlatıldı

Düzce Valiliği tarafından il genelinde bulunan tüm köylerde ev karantinası uygulaması başlatıldı. Köye şehir dışından gelen her kişi "Ev karantinasına" alınarak 14 gün takip edilecek.

Düzce Valiliği duyurdu! Tüm köylerde ev karantinası başlatıldı

 

Düzce İl Pandemi Kurulunun gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında il genelinde bulunan 278 köy muhtarına yeni kararları açıkladı. Buna göre il genelinde tüm köylerde ev karantinası süreci başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Düzce’ye başka bir şehirden gelen tüm vatandaşların corona virüs (COVİD-19) hastalığı açısından geldiği tarihten itibaren ev karantinası başlatılacak. Muhtarlara gönderilen ‘Evde COVİD-19 kapsamında büyükşehir/başka şehirlerden gelenler için Karantina Bilgilendirme ve onam formu ile il dışından gelenlerin takibi yapılacak. Her vatandaşa da durum tebliğ edilecek. Gelen vatandaşlar ikametlerinde 14 gün boyunca çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri konusunda bilgilendirme muhtarlar tarafından yapılacak. Ayrıca muhtarlar köy genelinde tüm vatandaşlara gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda da anons yapacak.

 

 

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