MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de 2 kişi, corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı
ABONE OL
17.03.2020 - 13:51 | | DHA

Düzce'de 2 kişi, corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Düzce’nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.

Düzce'de 2 kişi, corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.

 

Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtıBrezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkele Zaferi ( 2020 Resmi tatiller)

18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkele Zaferi ( 2020 Resmi tatiller)

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber