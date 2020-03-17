Düzce'de 2 kişi, corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.