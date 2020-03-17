17.03.2020 - 13:51 | | DHA
Düzce'de 2 kişi, corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Düzce’nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.
Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.
Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtıBrezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.