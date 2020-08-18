MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Düzce’de akılalmaz kaza! Otomobilin kapısı diğer araca saplandı
ABONE OL
18.08.2020 - 17:08 | | DHA

Düzce’de akılalmaz kaza! Otomobilin kapısı diğer araca saplandı

Düzce’deki D-100 yolunda, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada öndeki otomobilin kopan kapısı, diğer aracın ön kısmına saplanırken, 1 kişi yaralandı.

Düzce’de akılalmaz kaza! Otomobilin kapısı diğer araca saplandı

Kaza akşam saatlerinde D-100 yolu Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden yabancı uyruklu Sabbah Abu Alkıma yönetimindeki 34 CAM 523 plakalı otomobil iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen Davut Ateş'in kullandığı 06 VHB 54 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Ateş'in otomobilin kapısı kopup, diğer otomobilin ön kısmına düştü. Kazada Davut Ateş yaralandı.

Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdiBolu'da, Temmuz ayında meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL sınav sonucu sorgulama

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖL sınav sonucu sorgulama

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Bağcılar TEM'de kaza yapan yunus polisleri ağır yaralandı!

Bağcılar TEM'de kaza yapan yunus polisleri ağır yaralandı!

Sıradaki Haber