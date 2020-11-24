Düzce'de çıkan yangında samanlık yandı, ev hasar gördü

Ören köyünde Aydın Türedi'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Türedi'ye ait iki katlı evin çatısına sıçradı.
Vatandaşlar, yangını kontrol altına alamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Cumayeri İtfaiyesi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Hafif şekilde dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Yangında samanlık kullanılmaz hale geldi, evin çatısı ve ikinci katında hasar oluştu.
Turist kadın polisi çileden çıkardı!İstanbul’da maske ve sigara denetimleri devam ediyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar genelde maske ve sigara yasağına uyarken, çoğu yabancı turistin bu kurala uymadığı görüldü. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.