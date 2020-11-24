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24.11.2020 - 17:54 | | AA

Düzce'de çıkan yangında samanlık yandı, ev hasar gördü

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çıkan yangında bir samanlık yandı, iki katlı evde hasar meydana geldi.

Düzce'de çıkan yangında samanlık yandı, ev hasar gördü

Ören köyünde Aydın Türedi'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Türedi'ye ait iki katlı evin çatısına sıçradı.

Vatandaşlar, yangını kontrol altına alamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Cumayeri İtfaiyesi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Hafif şekilde dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Yangında samanlık kullanılmaz hale geldi, evin çatısı ve ikinci katında hasar oluştu.

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