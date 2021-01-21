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21.01.2021 - 11:27 | | AA

Düzce'de DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde "bomba uzmanı", "lojistik sorumlusu", "savaşçı", sözde "bölge emiri", "polis müdürü" ve "istihbaratçı" oldukları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu şüpheliler M.R, B.A, S.H, A.S, O.M, W.A, A.Y, H.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelilerin yakınlarının da adliye önüne geldiği görüldü.

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