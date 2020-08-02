Düzce’de feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kaza Düzce’nin Beyköy Beldesine bağlı Samandere köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samandere Köyü’nden Beyköy istikametine seyir halinde olan 78 yaşındaki Cevdet E. idaresindeki 78 AE 022 plakalı araç, Beyköy istikametinden Samandere köyü istikametine seyir halinde olan 62 yaşındaki Kazım A. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında bölgeye 112 Acil Ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 78 yaşındaki Cevdet E., 62 yaşındaki Emine E. ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Emine K. ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Samandere Köy yolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından yol normal seyrine döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.