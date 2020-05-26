Düzce'de feci olay! Yaptıktan sonra pişman olup 112'yi aradı

Olay, dün gece saatlerinde Düzce Çay Mahallesinde meydan geldi. Evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen V.K.B., 112 Acil Çağrı merkezini aradı.



Olay yerine giden sağlık ekibi, V.K.B.nin cinsel organının kesik olduğunu gördü. V.K.B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.K.B. hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini, pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi.



V.K.B. daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavi ile V.K.B.nin cinsel organı yerine dikildi.