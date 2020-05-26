MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de feci olay! Yaptıktan sonra pişman olup 112'yi aradı
ABONE OL
26.05.2020 - 18:54 | | DHA

Düzce'de feci olay! Yaptıktan sonra pişman olup 112'yi aradı

Düzce'de, aşırı alkollü olduğu öne sürülen V.K.B. (35), cinsel organını kestikten sonra pişman olunca 112 Acil servisi aradı. Hastaneye kaldırılan V.K.B.nin cinsel organı dikildi.

Düzce'de feci olay! Yaptıktan sonra pişman olup 112'yi aradı

Olay, dün gece saatlerinde Düzce Çay Mahallesinde meydan geldi. Evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen V.K.B., 112 Acil Çağrı merkezini aradı.

Olay yerine giden sağlık ekibi, V.K.B.nin cinsel organının kesik olduğunu gördü. V.K.B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.K.B. hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini, pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi. 

V.K.B. daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavi ile V.K.B.nin cinsel organı yerine dikildi. 

Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıdıKırklareli’nin Demirköy ilçesinde çaldığı cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının mahkemedeki ifadesi pes dedirtti. Uyuşturucuları içmek için aldığını söyleyen zanlının, “22 fişeği 6-7 ay idare etsin diye aldım” dediği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düzce'de feci olay! Yaptıktan sonra pişman olup 112'yi aradı

Düzce'de feci olay! Yaptıktan sonra pişman olup 112'yi aradı

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber