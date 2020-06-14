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14.06.2020 - 16:06 | | DHA

Düzce'de kamyonetle çarpışan otomobil, bahçeye daldı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Düzce’de, kamyonetle çarpışıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçesine giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Düzce'de kamyonetle çarpışan otomobil, bahçeye daldı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Nusrettin Mahallesi Ziya Gökalp Sokak ile İnkılap Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Muhammet Ali Akkoyunlu'nun kullandığı 81 DY 997 plakalı kamyonet ile çarpışan Kenan Ak yönetimindeki 14 LB 080 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine daldı. Kazada sürücü Kenan Ak ve otomobildeki Nurşen Ak yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami hizmete açılıyorGelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda üçüncü bağımsız pisti, Devlet Konukevi ve cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
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